В Кузнецком районе строят водозаборный узел

Общество

В Кузнецком районе строят водозаборный узел
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В селе Татарский Канадей Кузнецкого района продолжается строительство водозаборного узла.

На площадке бурят скважину производительностью 12,5 куб. м в час, строят насосные станции первого и второго подъема, станцию водоподготовки и 2 резервуара для чистой воды (по 100 куб. м каждый).

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Работы начались в апреле этого года. После их окончания местные жители избавятся от проблем с подачей воды.

«Стабильность системы обеспечат автоматизация процессов и резервные емкости: они помогут поддерживать нужное давление в сети и снизят риск аварий. Вода будет доступна в любое время, а ее качество будет строго соответствовать нормативам», - пообещали в региональном минЖКХ.

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