В Белинском районе возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт

В селе Свищевка Белинского района возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт. В медучреждении проводят плановый прием, профосмотры, вакцинацию, патронаж беременных и оказывают неотложную помощь.

На ФАП трудоустроилась Екатерина Нуждова. По первой специальности она медсестра-анестезист, а для работы в селе прошла переподготовку.

«Теперь жители Свищевки и окрестных сел могут быть уверены, что квалифицированная помощь находится буквально за порогом», - отметили в областном минздраве.

Екатерина Нуждова переехала в Свищевку из Пензы по программе «Земский фельдшер». Единовременная компенсационная выплата (1,5 млн рублей) поступает специалисту в течение 30 дней с момента заключения договора.

Ранее по той же программе после 4-летнего ожидания удалось закрыть вакансию в ФАПе в селе Уварово. Должность заведующей заняла Юлия Кулясова.