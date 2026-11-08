В Белинском районе возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт

Общество

В Белинском районе возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт
Печать
Max

В селе Свищевка Белинского района возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт. В медучреждении проводят плановый прием, профосмотры, вакцинацию, патронаж беременных и оказывают неотложную помощь.

На ФАП трудоустроилась Екатерина Нуждова. По первой специальности она медсестра-анестезист, а для работы в селе прошла переподготовку.

«Теперь жители Свищевки и окрестных сел могут быть уверены, что квалифицированная помощь находится буквально за порогом», - отметили в областном минздраве.

Екатерина Нуждова переехала в Свищевку из Пензы по программе «Земский фельдшер». Единовременная компенсационная выплата (1,5 млн рублей) поступает специалисту в течение 30 дней с момента заключения договора.

Ранее по той же программе после 4-летнего ожидания удалось закрыть вакансию в ФАПе в селе Уварово. Должность заведующей заняла Юлия Кулясова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач пациент фап
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!