Пензенские льготники предпочитают деньги вместо соцуслуг

Большинство федеральных льготников региона, проживающих в Пензенской области, предпочитают отказываться от набора социальных услуг (НСУ) в пользу ежемесячной денежной выплаты.

По данным регионального отделения СФР, из 140 тысяч человек только чуть больше 32 тысяч выбирают услуги в натуральном виде.

В набор входят обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение и проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в том числе на пригородных поездах.

Из этого перечня в Пензенской области наиболее востребована первая льгота. Возможность бесплатно получить дорогостоящие медикаменты имеет значение для 17,3 тысячи человек.

Свыше 1,6 тысячи воспользовались правом на санаторно-курортное лечение за счет государства, на бесплатный проезд - только 1,2 тысячи.

С 1 февраля 2026 года полная стоимость денежного эквивалента набора социальных услуг (НСУ) составляет 1 825,25 рубля в месяц: 1 405,85 - лекарства, 217,48 - путевка, 201,92 - проезд.