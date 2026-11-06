1 600 жителей региона отправились в санатории по льготным путевкам

Более 1 600 жителей региона получили путевки на санаторно-курортное лечение в этом году, сообщили в отделении СФР по Пензенской области.

На эти цели выделили 57,5 млн рублей.

Право на путевки за счет средств фонда имеют следующие категории граждан: инвалиды (в том числе дети), ветераны боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда», пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

«Чтобы получить путевку, необходимо взять справку у лечащего врача о медицинских показаниях, затем подать заявление на портале госуслуг либо обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Пензенской области или в МФЦ. Направления на санаторно-курортное лечение выдаются в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления», - напомнили специалисты.

Профиль санатория подбирается в соответствии с медицинскими рекомендациями. Длительность лечения для взрослых составляет 18 дней, для детей с инвалидностью - 21 день; если инвалидность связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга - от 24 до 42 дней.