В Заречном прокомментировали ликвидацию отделения бальных танцев

Ликвидация отделения бальных танцев в Заречном в меньшей степени заденет жителей закрытого города.

«Был проведен анализ. По результатам установлено, что в отделении танцевального спорта очень много занимается иногородних детей - порядка 70%. То есть получается: средства бюджета Заречного, наши с вами налоги тратятся на иногородних детей», - пояснил в интервью каналу «Заречный» председатель комитета физкультуры и спорта ЗАТО Константин Токарев.

По его словам, без отделения остается 21 зареченский танцор. Им предложили присоединиться к другим коллективам.

«Я думаю, все потребности с танцевальным спортом могут быть закрыты», - поделился мнением Токарев.

Тренерам предложили остаться работать на платной основе. Они могут снимать отдельное помещение и за деньги набирать воспитанников.

Причиной ликвидации отделения бальных танцев в Заречном стала оптимизация расходов городского бюджета, поскольку сокращаются дотации из федерального бюджета (положенные ЗАТО), а также областного - на 15% из каждого источника.

«У нас сформировался довольно-таки большой дефицит: порядка 490 млн рублей. Мы должны сократить бюджетное финансирование по всем органам местного самоуправления, по всем бюджетным сферам на 21%», - объяснил замглавы администрации по экономике и финансам Денис Климанов.

О ликвидации отделения бальных танцев в закрытом городе стало известно в начале ноября. Оно просуществовало более 30 лет, его воспитанники становились чемпионами Европы и мира, победителями всероссийских и областных соревнований.