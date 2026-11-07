В Пензе открыли новый памятник участникам СВО

Общество

В Пензе открыли новый памятник участникам СВО
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В пятницу, 6 ноября, в Пензе торжественно открыли новый памятник участникам СВО. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил председатель гордумы Сергей Васянин.

В Пензе открыли новый памятник участникам СВО В Пензе открыли новый памятник участникам СВО

Скульптурную композицию под названием «Во имя жизни» установили на улице Кривозерье, у храма во имя святого равноапостольного князя Владимира.

«Почтили память героев минутой молчания и возложили цветы. Вечная память героям!» - написал Васянин.

В Пензе открыли новый памятник участникам СВО

В Пензе уже есть монумент в честь участников спецоперации. Его открыли 12 июня 2025 года в сквере Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького.

Основой композиции стали символ Z (лозунг «За Победу») и образ Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем воинов. С одной стороны знака разместили надпись «Верны долгу и Отечеству», с другой - высказывание полководца М. И. Кутузова: «Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных».

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