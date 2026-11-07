В Пензе Комсомольский парк украсят за счет туристического налога

Общество

В Пензе Комсомольский парк украсят за счет туристического налога
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В Пензе средства от туристического налога пойдут на новогоднее украшения катка в Детском парке и праздничное оформление Комсомольского парка, рассказал в соцсетях глава города Олег Денисов.

Чиновник также поделился другими деталями преображения областного центра к 31 декабря.

Так, на Фонтанной площади разместят светящихся оленей, в сквере Славы установят праздничную арку, а в сквере «Копилка пословиц» - шар с бантом.

Специалисты работают над восстановлением подсветки фигур двух рождественских ангелов. Они украсят Соборную площадь.

Ранее сообщалось, что в Пензе впервые хотят провести фестиваль елок. Идея заключается в следующем: городские предприятия выберут какую-либо ель и украсят ее.

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