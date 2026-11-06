В Засечном на 2 недели перекрыли улицу Алую

Общество

В Засечном на 2 недели перекрыли улицу Алую
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В пятницу, 6 ноября, в Засечном из-за работ по техническому присоединению к тепловым сетям закрыта для движения улица Алая на участке от Олимпийской до Светлой, сообщили в региональном минстрое.

В связи с перекрытием изменена схема движения транспорта. Так, автобусы № 130 при движении с Олимпийской направляются на улицу Алую и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы № 149 с Олимпийской едут по улице Фонтанной в прямом и обратном направлении.

Предполагается, что участок откроют для движения в 17:00 20 ноября.

Ранее уже сообщалось о том, что в Засечном запрещено движение по улице Алой на отрезке от Олимпийской до Светлой из-за технического присоединения многоэтажек к сетям. Планировалось, что работы продлятся с 29 октября по 4 ноября.

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