В Засечном на 2 недели перекрыли улицу Алую

В пятницу, 6 ноября, в Засечном из-за работ по техническому присоединению к тепловым сетям закрыта для движения улица Алая на участке от Олимпийской до Светлой, сообщили в региональном минстрое.

В связи с перекрытием изменена схема движения транспорта. Так, автобусы № 130 при движении с Олимпийской направляются на улицу Алую и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы № 149 с Олимпийской едут по улице Фонтанной в прямом и обратном направлении.

Предполагается, что участок откроют для движения в 17:00 20 ноября.

Ранее уже сообщалось о том, что в Засечном запрещено движение по улице Алой на отрезке от Олимпийской до Светлой из-за технического присоединения многоэтажек к сетям. Планировалось, что работы продлятся с 29 октября по 4 ноября.