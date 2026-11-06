В Заречном запланировали рейсы на городское кладбище

7 ноября, в Дмитриевскую родительскую субботу, в Заречном организуют автобусные рейсы на городское кладбище, об этом сообщила компания-перевозчик.

Транспорт отправится от проходных «А» и «АМ», рейсы планируются с 8:00 до 14:00.

В Димитриевскую родительскую субботу православные христиане поминают всех крещеных усопших. Накануне вечером в храмах совершается особое заупокойное вечернее богослужение парастас, а утром - Божественная литургия, по окончании которой проводится общая панихида.

В Пензе богослужение пройдет в Успенском соборе, его возглавит митрополит Серафим. Начало в 8:00.

Димитриевская суббота не имеет фиксированной даты. Она приходится на субботу, предшествующую дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю).