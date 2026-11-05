7 ноября православные христиане помянут всех крещеных усопших

7 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, православные христиане поминают всех крещеных усопших. Накануне вечером в храмах совершается особое заупокойное вечернее богослужение - парастас, а утром - Божественная литургия, по окончании которой служится общая панихида.

«Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит Божественную литургию и заупокойную панихиду в Успенском соборе Пензы», - сообщили в Пензенской епархии.

Богослужение начнется в 8:00

Димитриевская суббота не имеет фиксированной даты. Она приходится на субботу, предшествующую дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю).

«Начало этой традиции было положено святым благоверным князем Димитрием Донским. Одержав историческую победу над Мамаем на Куликовом поле, великий князь по возвращении с поля брани посетил Троице-Сергиеву обитель. В Троицкой обители было совершено соборное заупокойное богослужение по павшим на Куликовом поле воинам. Со временем поминовение стало ежегодным, а соборная молитва расширилась: из дня поминовения защитников Отечества Димитриевская суббота стала днем молитвенной памяти всех усопших православных христиан», - рассказали в епархии.