Ученые определили оптимальную температуру и крепость чая

Чай может быть полезен для сердца, но не любой, сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на свежее исследование ученых.

«За 485 934 взрослыми жителями Китая наблюдали в среднем около 9 лет. За это время зафиксировали почти 15 тысяч случаев сосудистых заболеваний. И те, кто часто пил чай, имели примерно на 11% пониженный риск таких заболеваний по сравнению с теми, кто чай почти не пил», - пояснила врач.

Самые лучшие показатели были у людей, выпивавших около 6-8 чашек в день. Наиболее стабильную связь с пользой показал черный чай средней крепости.

По мнению ученых, благоприятный эффект вызвали содержащиеся в напитке полифенолы - растительные соединения с антиоксидантными свойствами, которые потенциально поддерживают функцию сосудов, помогая снижать воспаление и улучшать состояние их внутренней оболочки.

Важный нюанс: чтобы чай приносил пользу, он не должен быть обжигающе горячим - такой, наоборот, повышает риск сосудистых заболеваний.

«Чай - приятный и потенциально полезный напиток, особенно если выбирать качественный, не подслащивать, не пить кипятком и не заедать конфетами. Но он не заменяет движение, нормальный сон, контроль веса и давления», - резюмировала врач.

Ранее она рассказала о микропластике, который может содержаться в пакетированном чае.