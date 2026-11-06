На Окружной снова отключили холодную воду

В пятницу, 6 ноября, жители некоторых домов в пензенском микрорайоне Окружная снова остались без холодной воды.

5-го числа на участке водопровода на улице Воронова начались работы в рамках капремонта сетей. Подачу ресурса приостановили с 8:00, предупредив, что вернут его в 20:00, а на следующий день снова отключат на тот же период.

Около 10:00 6-го числа Горводоканал сообщил на своих страницах в соцсетях, что водоснабжение восстановлено. Однако в 14:56 появилась информация о повторном отключении.

Ресурса нет по адресам:

- улица Кижеватова, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

- улица Силикатная, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

- улица Воронова, 20 (школа), 24;

- 1-й проезд Красные Кирпичики, 1, 3;

- улица Воронова, 2, 4 (детский сад), 6, 8, 10, 12, 14, 14а (административное здание), 16 (школа);

- улица Кижеватова, 7 (детский сад), 13 (школа), 15, 17.

«Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 20:00», - уточнили в организации.