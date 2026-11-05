На Окружной два дня подряд будут отключать холодную воду

В четверг, 5 ноября, ряд улиц в микрорайоне Окружная в Пензе остался без холодного водоснабжения. Об этом сообщил Горводоканал на своей странице во «ВКонтакте» в 8:57.

Причина отсутствия ресурса - работы на участке сетей на улице Воронова. Их проводит городское управление капитального строительства.

В зону отключения попали:

- улица Кижеватова, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

- улица Силикатная, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

- улица Воронова, 20 (школа), 24;

- 1-й проезд Красные Кирпичики, 1, 3;

- улица Воронова, 2, 4 (детский сад), 6, 8, 10, 12, 14, 14а (административное здание), 16 (школа);

- улица Кижеватова, 7 (детский сад), 13 (школа), 15, 17.

Планируется, что ресурс вернут в 20:00. Работы продолжатся и 6 ноября, в этот день воду снова отключат с 8:00 до 20:00.