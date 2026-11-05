В Пензе 643 женщины получили сертификаты на бесплатное питание

В Пензе 643 беременные и кормящие матери получили сертификаты на бесплатное питание. Об этом сообщили в городской администрации в четверг, 5 ноября.

Порядок обеспечения продуктами скорректировали 30 октября. Теперь право на льготу появляется с 22-й недели беременности, а не с 28-й, как было раньше. В набор входят 18 упаковок молока по 205,4 г и 12 пачек творога по 100 г.

Кормящие могут пользоваться преимуществом, пока ребенку не исполнится 4 месяца.

Пункты выдачи находятся по адресам:

- ул. Дзержинского, 3;

- ул. Ватутина, 8;

- ул. Мира, 8;

- ул. Кулибина, 12;

- ул. Дружбы, 17;

- ул. Рахманинова, 7;

- ул. Экспериментальная, 7а;

- ул. Лядова, 30;

- ул. Измайлова, 73.

С начала ноября документы на получение меры поддержки подали 27 жительниц Пензы, уточнили в мэрии. 324 женщины уже получают бесплатное питание.