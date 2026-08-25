Перечислены виды спорта, которые помогут при «школьных» болезнях

Длительное пребывание за партой, тяжелый рюкзак, калорийные перекусы и многочасовое использование смартфона или планшета зачастую становятся причинами близорукости, сколиоза, ожирения и других заболеваний у детей. Скорректировать эти состояния помогут спортивные секции или активность, отметила врач-педиатр детской поликлиники № 6 Пензы Оксана Сюндюкова.

При выборе секции для ребенка со сколиозом необходимо сначала проконсультироваться у ортопеда. При этом заболевании важно укрепить мышцы спины, которые будут держать позвоночный столб в правильном положении. Плавание, аквааэробика снимут нагрузку на позвоночник, расслабят спазмированные мышцы, активные гребки сформируют мышечный корсет. Также показаны спортивная ходьба и лечебная физкультура под контролем специалиста.

Оксана Сюндюкова отметила, что при сколиозе стоит избегать таких видов спорта, как теннис, бадминтон, фехтование, поскольку в них нагрузка идет на одну сторону тела, а это может усугубить искривление. Также нельзя заниматься тяжелой атлетикой, поскольку поднятие штанги или гири сдавливает позвоночник.

При близорукости (миопии) полезна любая активность, требующая перевода взгляд вдаль: плавание, настольный теннис и бадминтон, волейбол, баскетбол, а также скандинавская ходьба на природе, лыжи, прогулки на свежем воздухе. Эти виды активности помогут бороться с прогрессированием заболевания и станут хорошей тренировкой для глазных мышц.

«Необходимо избегать видов спорта, связанных с высоким риском травм головы и резкими сотрясениями тела (бокс, борьба, тхэквондо, карате). Любой удар в область головы или даже резкий толчок может быть опасен для сетчатки, которая при близорукости часто бывает истончена», - предупредила педиатр.

Под запретом и тяжелая атлетика (вызывает резкие скачки внутриглазного давления), прыжки в воду и акробатика (создают нагрузку на глазное дно).

Перед выбором секции для ребенка с миопией требуется проконсультироваться с офтальмологом.

Что касается школьников с ожирением, то здесь главное - привить им любовь к движению. В этом помогут плавание и аквааэробика, они снимут нагрузку с суставов и укрепят все группы мышц. Также подойдут скандинавская ходьба или длительные прогулки (поспособствуют плавному снижению веса без риска травм), велоспорт или занятия на велотренажере, ролики (укрепят мышцы ног, повысят выносливость), танцы.

«При избыточном весе у детей часто страдают коленные и голеностопные суставы, а также позвоночник. Поэтому виды спорта с высокой ударной нагрузкой (прыжки, бег по асфальту, тяжелая атлетика) на первом этапе могут быть противопоказаны», - пояснила Оксана Сюндюкова.

По ее словам, детям и подросткам требуется не менее 60 минут в день умеренной или высокой физической активности не реже трех раз в неделю.

«Физическая активность действительно способна компенсировать вред школьного образа жизни, но она работает только в связке с режимом, правильным питанием и наблюдением у профильных специалистов», - подытожила педиатр.