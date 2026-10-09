В Пензенской области запустят электросирены

Общество

В Пензенской области запустят электросирены
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В пятницу, 9 октября, в Пензенской области пройдет проверка системы оповещения, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Тестирование состоится в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне.

Сигнал «Внимание всем!» будут подавать с 10:40. В регионе запустят электросирены и громкоговорители, по радио и телевидению пройдет сообщение о проверке.

Жителей области попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Идти в укрытие не требуется. Услышав сирену, нужно включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию. Подобные проверки проводятся дважды в год - в марте и октябре.

Проверка системы оповещения должна была состояться 7 октября, но ее перенесли на 9-е число.

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