В КИМе возобновили работу компьютерного томографа

Общество

В КИМе возобновили работу компьютерного томографа
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В областном клиническом центре специализированных видов медпомощи, который в народе называют КИМом, завершили ремонт компьютерного томографа (КТ). Аппарат вновь ввели в эксплуатацию.

Работы обошлись в 6 млн 50 тысяч рублей, сообщили в ТФОМС Пензенской области.

Аппарат экспертного класса выполняет 16 и более срезов за одно исследование, что позволяет врачам поставить максимально точный диагноз.

Бесплатно сделать компьютерную томографию может каждый гражданин, имеющий полис ОМС. Необходимы медицинские показания и направление от лечащего врача.

В августе стало известно, что в детской поликлинике на улице Бекешской в Пензе с мая не работает МРТ. На его ремонт потратят 3,2 млн рублей - контракт был заключен в конце лета. Процесс займет несколько месяцев.

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