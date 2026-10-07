Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 8 октября

Общество

Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 8 октября
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8 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут 0...+5 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +12...+17. К ночи на пятницу прогнозируется +2...+7 градусов, дождь также не предвидится.

На протяжении суток будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе пензенцев ждут погодные качели. Причина тому - изменение поля атмосферного давления.

В старину подмечали: какова погода 8 октября, такой она будет и 8 апреля.

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