9 октября на Земле прогнозируют магнитные бури

Общество

9 октября на Земле прогнозируют магнитные бури
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Всплеск солнечной активности вызовет магнитные бури на Земле в пятницу, 9 октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Они случатся утром. К этому времени к планете прибудет плазменное облако, выброшенное Солнцем 6-го числа.

Согласно расчетам, бури продлятся от 10 до 12 часов, уточнили ученые.

9 октября на Земле прогнозируют магнитные бури

Ожидается, что они будут иметь уровни G1-G2 по 5-балльной шкале (слабый и средний).

За сентябрь на Земле произошла только 1 буря слабого уровня - 8-го числа. В октябре буря была 4-5-го.

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