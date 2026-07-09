Перечислены меры, принимаемые для стабилизации ситуации с топливом

Ситуация с топливом в стране остается напряженной. На встрече с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин отметил, что противник стремится нанести ущерб экономике России, а самое главное – «стремится создать нервозную обстановку в обществе».

«Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», - цитирует главу государства сайт Кремля.

Вице-премьер Александр Новак отчитался о принятых мерах для стабилизации ситуации с горючим: увеличена загрузка действующих заводов, на рынок направлены накопленные ранее объемы топлива, сокращены сроки текущих ремонтов НПЗ, плановые ремонты перенесли на более поздний срок.

Кроме того, в России ввели полный запрет на экспорт бензина, авиакеросина и дизеля, а также задействовали потенциал средних и малых НПЗ, начали импортировать топливо.

«Хотел бы отметить, что, несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остается непростой», - признал Новак.

Однако, по его словам, Правительство РФ продолжит принимать дополнительные шаги для стабилизации ситуации в том числе в сельском хозяйстве. Так, утверждены сезонные графики поставки горючего для аграриев.