В Пензенской районной больнице начался долгожданный ремонт

07.02.2025 | 11:26

В Пензенской районной больнице, расположенной в Сухумском проезде в областном центре, начался капитальный ремонт круглосуточных стационаров терапевтического и неврологического отделений.

Там планируется заменить полы, потолки, канализацию, систему внутреннего водоснабжения и электросети, расширить входные проемы. На это из федерального бюджета выделено 50 млн рублей.

Директор учреждения Сергей Алексеев отметил, что здание больницы, построенное в 1960 году, давно требует обновления.

«На данный момент ведутся демонтажные работы, после чего специалисты приступят к выполнению отделочных работ», - уточнил он.

Ремонт помещений намерены завершить в ноябре 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.