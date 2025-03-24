Онкологи проверят пензенцев на рак щитовидной железы и кожи

24.03.2025 | 18:24

В областном онкологическом диспансере в Пензе вновь состоится день открытых дверей. В субботу, 29 марта, на прием приглашают желающих пройти обследование щитовидной железы, кожи, молочных желез.

Онкологов важно посетить тем, кто заметил изменения в груди, подозрительные родинки или папилломы, уплотнения в области шеи, увеличение лимфоузлов, а также людям с заболеваниями кожи и щитовидной железы, отметили в областном минздраве.

Записаться на прием нужно по номеру 8-937-422-64-54 с 13:00 до 14:00. С собой необходимо захватить паспорт, СНИЛС, страховой медицинский полис.

Врачи напомнили о важности выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Это период, когда они легче поддаются лечению.

15 марта в онкологическом диспансере также провели день открытых дверей. Желающих обследовали на рак щитовидной железы, кожи и молочных желез.