Сетевое издание|18+|Четверг|10 апр 2025|14:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Подростки стали чаще устраиваться наркокурьерами

Печать
Telegram

Российские подростки все чаще попадаются на сбыте наркотиков. Они устраиваются курьерами, не всегда догадываясь, что придется иметь дело с запрещенными веществами.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, с 2022 года количество подобных преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось в 2,4 раза.

Вакансии курьеров подростки находят в интернете, в мессенджерах и через надписи на стенах домов. В объявлениях указан высокий доход, а сама работа обещает быть несложной.

«На первый взгляд все выглядит безобидно, но, когда юный соискатель осознает криминальный характер будущей деятельности, преступники используют еще одну уловку, сообщая ему: «Ты несовершеннолетний - тебе ничего не будет», - объяснила Ирина Волк.

Затем у них просят фотографии с документами, якобы для страховки от краж, и тогда персональные данные оказываются у преступников.

«Известны случаи, когда курьера находили и избивали, вымогая деньги», - отметила представитель МВД.

При этом безнаказанной работа для несовершеннолетнего не останется. Ответственность серьезная, так как грамм «синтетики» может считаться крупным размером, а участие в преступлении в составе организованной группы - отягчающим обстоятельством.

В связи с этим Ирина Волк призвала родителей следить за детьми и помогать им принимать правильные решения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте