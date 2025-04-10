Подростки стали чаще устраиваться наркокурьерами

10.04.2025 | 11:04

Российские подростки все чаще попадаются на сбыте наркотиков. Они устраиваются курьерами, не всегда догадываясь, что придется иметь дело с запрещенными веществами.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, с 2022 года количество подобных преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось в 2,4 раза.

Вакансии курьеров подростки находят в интернете, в мессенджерах и через надписи на стенах домов. В объявлениях указан высокий доход, а сама работа обещает быть несложной.

«На первый взгляд все выглядит безобидно, но, когда юный соискатель осознает криминальный характер будущей деятельности, преступники используют еще одну уловку, сообщая ему: «Ты несовершеннолетний - тебе ничего не будет», - объяснила Ирина Волк.

Затем у них просят фотографии с документами, якобы для страховки от краж, и тогда персональные данные оказываются у преступников.

«Известны случаи, когда курьера находили и избивали, вымогая деньги», - отметила представитель МВД.

При этом безнаказанной работа для несовершеннолетнего не останется. Ответственность серьезная, так как грамм «синтетики» может считаться крупным размером, а участие в преступлении в составе организованной группы - отягчающим обстоятельством.

В связи с этим Ирина Волк призвала родителей следить за детьми и помогать им принимать правильные решения.