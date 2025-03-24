В Кузнецке зоозащитницы подкарауливают ловцов собак

24.03.2025 | 17:27

Ловцы собак в Кузнецке столкнулись с серьезной проблемой: их подкарауливают зоозащитницы и мешают работать. Проблему обсудили на совещании в администрации в понедельник, 24 марта.

Главе города Сергею Златогорского доложили, что было отловлено 27 собак, но нормально работать коммунальщикам не дают.

«Знаю-знаю, вчера рассказывали. В 4 утра бригада выехала - уже не спят, бдят уже на месте. Не поймешь: то ли собак ловить, то ли от этих отбиваться», - прокомментировал глава Кузнецка.

Руководитель Управления ЖКХ г. Кузнецка Сергей Калинкин особо отметил двух женщин, которые ходят к коммунальщикам «каждое утро как в церковь». «В пятницу вывел за рукав одну - она, возможно, придет жаловаться», - предупредил чиновник.

Сергей Златогорский поручил продолжать работу. «Плевал я на этих защитников. Если они их сильно любят, пусть организовывают приют, собирают, кормят, целуют... Таких же сердобольных собирают. У меня за март 11 человек покусали. С этим делом жестко! И плевал я на всех этих сердобольных», - заявил глава города.

Он отметил, что ловцы трудятся добросовестно, и поставил их начальнику задачу благодарить работников и всячески помогать им.

Кроме того, Сергей Златогорский вернулся к идее давать укушенным телефоны зоозащитниц, чтобы они вместе обсудили тему защиты собак.