В Кузнецке зоозащитницы подкарауливают ловцов собак

Ловцы собак в Кузнецке столкнулись с серьезной проблемой: их подкарауливают зоозащитницы и мешают работать. Проблему обсудили на совещании в администрации в понедельник, 24 марта.
Главе города Сергею Златогорского доложили, что было отловлено 27 собак, но нормально работать коммунальщикам не дают.
«Знаю-знаю, вчера рассказывали. В 4 утра бригада выехала - уже не спят, бдят уже на месте. Не поймешь: то ли собак ловить, то ли от этих отбиваться», - прокомментировал глава Кузнецка.
Руководитель Управления ЖКХ г. Кузнецка Сергей Калинкин особо отметил двух женщин, которые ходят к коммунальщикам «каждое утро как в церковь». «В пятницу вывел за рукав одну - она, возможно, придет жаловаться», - предупредил чиновник.
Сергей Златогорский поручил продолжать работу. «Плевал я на этих защитников. Если они их сильно любят, пусть организовывают приют, собирают, кормят, целуют... Таких же сердобольных собирают. У меня за март 11 человек покусали. С этим делом жестко! И плевал я на всех этих сердобольных», - заявил глава города.
Он отметил, что ловцы трудятся добросовестно, и поставил их начальнику задачу благодарить работников и всячески помогать им.
Кроме того, Сергей Златогорский вернулся к идее давать укушенным телефоны зоозащитниц, чтобы они вместе обсудили тему защиты собак.
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