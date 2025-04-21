В пензенском колледже открыли доску выпускнику, погибшему на СВО

21.04.2025 | 18:40

В Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса на улице Аустрина открыли мемориальную доску, посвященную выпускнику Николаю Князеву, погибшему в ходе СВО и посмертно награжденному медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

Торжественную церемонию посетили его родители и родственники, учащиеся, педагоги, а также другие почетные гости.

После открытия доски в актовом зале прошел урок мужества, во время которого собравшиеся поделились своими воспоминаниями о студенческих годах Николая Князева, о принятом им решении подписать контракт с Минобороны РФ и о героической гибели.

В марте на территории техникума железнодорожного транспорта открыли мемориальную доску выпускнику - офицеру СОБР Росгвардии Кириллу Цыбаеву, также погибшему в зоне специальной военной операции.

Он специализировался на работе с беспилотными летательными аппаратами и выполнял оперативные задачи по освобождению мирных жителей с первых дней специальной военной операции на территории Украины.