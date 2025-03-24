В Пензе открыли мемориальную доску молодому офицеру, погибшему на СВО

24.03.2025 | 09:51

В Пензе, на территории техникума железнодорожного транспорта, открыли мемориальную доску выпускнику - офицеру СОБР Росгвардии Кириллу Цыбаеву, погибшему в зоне специальной военной операции.

Кирилл Сергеевич родился в 1994 году в селе Бобровка Саратовской области, окончил вышеназванное учебное заведение по специальности «техник по эксплуатации и ремонту». После службы в армии получил педагогическое образование в Пензенском государственном университете.

«С 2017 по 2019 год служил в рядах ОМОН Росгвардии по Пензенской области, в составе которого неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. С октября 2022 года перешел в специальный отряд быстрого реагирования «Агат». Специализировался на работе с беспилотными летательными аппаратами и выполнял оперативные задачи по освобождению мирных жителей с первых дней специальной военной операции на территории Украины», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В январе 2025 года 30-летний Кирилл Цыбаев погиб при исполнении служебных обязанностей. За самоотверженность и героизм его посмертно наградили орденом Мужества.

«Лейтенант полиции Кирилл Сергеевич Цыбаев занесен в «Книгу памяти Приволжского ордена Жукова округа Войск национальной гвардии Российской Федерации», - добавили в пресс-службе.

На открытии мемориальной доски присутствовали мать и жена бойца, руководство и личный состав Росгвардии, представители органов власти и местного самоуправления, ветераны службы, друзья.

«Он болел за свою страну душой и сердцем, отдавая всего себя работе на благо Отечества. Я бесконечно горжусь его мужеством, его преданностью делу. Он жил ради высоких идеалов, и память о нем будет жить вместе с теми, кто его знал и любил», - отметила супруга Кирилла Алина Цыбаева.

Собравшиеся почтили память героя минутой молчания.