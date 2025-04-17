В Пензе пациентов больницы № 6 ждут временные неудобства

17.04.2025 | 10:00

Пациентов клинической больницы № 6 на улице Стасова предупредили о временных неудобствах, с которыми им придется столкнуться в процессе лечения.

В медицинском учреждении идет капитальный ремонт инженерных сетей, предполагающий замену труб холодного и горячего водоснабжения, переустройство систем канализации и теплоснабжения. Он начался в конце 2024-го и продлится ориентировочно 2 года.

Из-за этого периодически случаются перебои с подачей ресурсов, доставляющие дискомфорт как больным, так и персоналу.

Администрация учреждения посчитала необходимым извиниться перед теми, кто сейчас проходит лечение, а также предупредить потенциальных пациентов и их родственников.

«Мы заранее приносим свои извинения за те неудобства, с которыми вам придется столкнуться. Но это необходимая мера. Строители стараются сделать все максимально быстро и с минимальными неудобствами и для вас, и для нас, медиков. Замечу, что ремонт никак не отразится на оказании плановой и экстренной помощи нашим пациентам.

К сожалению, ни один глобальный ремонт не обходится без вынужденного отключения водоснабжения. Зато следующий отопительный сезон мы встретим во всеоружии и надеемся обеспечить наших пациентов теплыми палатами», - процитировал главного врача Андрея Кибиткина телеграм-канал больницы.