В День Победы пензенцы увидят полет «Тигра»

9 Мая в Пензе планируют устроить грандиозное авиашоу: выступит пилотажная группа Федерации авиации общего назначения России. В том числе пензенцы увидят полет «Тигра».
Такое имя дал своему самолету вице-президент и региональный представитель федерации Дмитрий Суменков.
«Сегодня ему представилась возможность запечатлеть это величественное животное на борту своего авиасудна. По словам пилота, каждый самолет обладает характером, а значит «Тигр» вполне способен понять другого тигра», - сообщил телеграм-канал областного правительства в четверг, 17 апреля.
В День Победы «Тигр» продемонстрирует пензенцам фигуры высшего пилотажа.
В прошлом году 12 июня над Соборной площадью в Пензе намечали устроить авиашоу пилотажной группы «Крылья» Федерации авиации общего назначения России, но оно не состоялось из-за неблагоприятных погодных условий.
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