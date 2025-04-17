В День Победы пензенцы увидят полет «Тигра»

17.04.2025 | 18:47

9 Мая в Пензе планируют устроить грандиозное авиашоу: выступит пилотажная группа Федерации авиации общего назначения России. В том числе пензенцы увидят полет «Тигра».

Такое имя дал своему самолету вице-президент и региональный представитель федерации Дмитрий Суменков.

«Сегодня ему представилась возможность запечатлеть это величественное животное на борту своего авиасудна. По словам пилота, каждый самолет обладает характером, а значит «Тигр» вполне способен понять другого тигра», - сообщил телеграм-канал областного правительства в четверг, 17 апреля.

В День Победы «Тигр» продемонстрирует пензенцам фигуры высшего пилотажа.

В прошлом году 12 июня над Соборной площадью в Пензе намечали устроить авиашоу пилотажной группы «Крылья» Федерации авиации общего назначения России, но оно не состоялось из-за неблагоприятных погодных условий.