Начальная школа на Рахманинова: ожидается заключение экспертизы

15.04.2025 | 12:57

Родители учащихся гимназии «САН» на улице Рахманинова не перестают смотреть с надеждой на бывший детсад № 122, расположенный рядом с учреждением. Они ждут, когда туда отправят часть школьников.

«Давно уже обещали отдать заброшенный садик под начальные классы. Школа переполнена, дома новые в микрорайоне растут как грибы. Или в данном случае получится как всегда - на этом месте вырастет очередная свечка?» - пожаловался читатель портала PenzaInform.ru.

В ответ на редакционный запрос в администрации Пензы сообщили, что проектно-сметная документация (ПСД) находится на доработке.

«В адрес ООО «Промгражданпроект» даны предложения по включению в ПСД перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для обеспечения образовательного процесса», - пояснили в мэрии.

Ожидается, что положительное заключение экспертизы получат к 1 июня 2025 года, после чего можно будет составлять график строительных работ.

Также в июне администрация собирается подать заявку на получение регионом субсидии из федерального бюджета, если соответствующий конкурс объявят.

Облик будущей начальной школы на улице Рахманинова утвердили в феврале этого года. 2-этажное строение общей площадью 5 113,6 кв. м планируют реконструировать.