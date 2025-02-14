Утвержден облик будущей начальной школы на улице Рахманинова

14.02.2025 | 16:31

Администрация Пензы согласовала архитектурно-градостроительный облик начальной школы, которая займет здание бывшего детского сада № 122 на Рахманинова, 19. Соответствующее постановление глава города Олег Денисов подписал 11 февраля.

Двухэтажное строение общей площадью 5 113,6 кв. м планируют реконструировать.

Дошкольное учреждение в Арбекове было закрыто в 2014 году из-за аварийного состояния конструкций, с тех пор помещения простаивают.

Несколько лет назад здание решили отдать под новый корпус муниципальной гимназии «САН» (основной расположен также на улице Рахманинова), появившейся в 1992 году и принимающей детей с 2 до 17 лет.

В 2023-м в мэрии обсуждалась необходимость подготовки проектно-сметной документации по объекту, чтобы при формировании бюджета на 2024-й заложить средства на строительно-монтажные работы, однако они до сих пор не начаты.