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Общество

В Пензе определяют формат шествия «Бессмертного полка»

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Пензенцев интересует, каким будет формат «Бессмертного полка» в этом году и разрешат ли горожанам пройти по улицам с портретами участников Великой Отечественной войны.

«В прошлом году на это шествие был запрет по всей России. Причиной отмены мероприятия организаторы назвали желание обезопасить граждан. Так что, шествие «Бессмертного полка» в 2025 году будет?» - спросил в телеграм-канале главы Пензы Олега Денисова горожанин Игорь А.

На сообщение отреагировал представитель управления культуры.

«В настоящий момент вопрос находится на рассмотрении. Будет ли проходить акция «Бессмертный полк», станет известно непосредственно за несколько дней до 9 Мая», - написал он.

В управлении пообещали своевременно проинформировать пензенцев о решении.

В центральном штабе движения «Бессмертный полк» рассказали федеральным СМИ, что акцию в этом году проведут и в традиционном формате, и онлайн (то есть разместят портреты ветеранов на баннерах, в учреждениях, соцсетях и т. д.).

Как именно все пройдет в Пензе, определят местные власти. Но в некоторых регионах (Ленинградской области, Забайкалье, Челябинской, Ярославской областях, Чувашии, Коми, Тюменской области, Пермском крае и других) организуют традиционное шествие.

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