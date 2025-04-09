В Пензе изменилась схема движения вблизи Измайловского путепровода

09.04.2025 | 14:38

В Пензе изменили схему организации дорожного движения вблизи Измайловского путепровода. Об этом стало известно в среду, 9 апреля.

С 5 декабря прошлого года на участке от улицы Измайлова до Автономной (по четной стороне) было предусмотрено двустороннее движение, однако следовать со стороны Маяка в направлении моста разрешалось только маршруткам и автобусам. Тогда же на всем отрезке запретили остановку транспорта.

Теперь в обоих направлениях можно ездить всем машинам.

«Дорожные знаки 5.14.1 «Полоса для маршрутных транспортных средств», 5.14.3 «Конец полосы для маршрутных транспортных средств» демонтированы», - сообщили в городском управлении ЖКХ.

Подчеркивается, что это сделано для улучшения транспортного сообщения микрорайона Маяк с центром города.