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Общество

В Пензе изменилась схема движения вблизи Измайловского путепровода

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В Пензе изменили схему организации дорожного движения вблизи Измайловского путепровода. Об этом стало известно в среду, 9 апреля.

С 5 декабря прошлого года на участке от улицы Измайлова до Автономной (по четной стороне) было предусмотрено двустороннее движение, однако следовать со стороны Маяка в направлении моста разрешалось только маршруткам и автобусам. Тогда же на всем отрезке запретили остановку транспорта.

Теперь в обоих направлениях можно ездить всем машинам.

«Дорожные знаки 5.14.1 «Полоса для маршрутных транспортных средств», 5.14.3 «Конец полосы для маршрутных транспортных средств» демонтированы», - сообщили в городском управлении ЖКХ.

Подчеркивается, что это сделано для улучшения транспортного сообщения микрорайона Маяк с центром города.

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