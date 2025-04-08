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Общество

В Пензенской области хотят установить новый праздник

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В Пензенской области намерены установить День многодетной семьи. Сейчас законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Обсуждение документа началось во вторник, 8 апреля, оно завершится 15-го числа.

Цель нового праздника - укрепление института семьи и пропаганда многодетности в регионе. Отмечать его пензенцы будут в третье воскресенье сентября.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В Пензенской области за последние 2-3 года стало на 500 многодетных семей больше. В 2024-м 10-й ребенок появился в 5 пензенских семьях, 9-й - в 3, 8-й - в 5, а 7-й - в 20.

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