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Общество

Выпускной в Кузнецке не смогут провести на площади

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Школьный выпускной в Кузнецке в этом году пройдет в творческом центре «Родина» из-за ремонта площади, сообщил глава города Сергей Златогорский на планерке в администрации в понедельник, 7 апреля.

«После 9 мая вскрываем площадь, она будет ремонтироваться. Это не быстрый процесс, там и плитка будет задействована, и территория большая. Заранее определитесь по выпускному. Наверное, в «Родину» давайте уйдем, потому что по стройплощадке маршировать как-то не комильфо будет», - пояснил он.

Сергей Златогорский добавил: если уходить с ремонтом на июнь, ждать выпускного, то площадь не смогут сделать в срок.

Выпускные в «Родине» проводили не раз: в 2023 году, в 2024-м. Не всех родителей это устраивает (вопрос уже обсуждался). Некоторые кузнечане полагают, что, когда праздник организуют в помещении, туда попадают не все желающие.

«На улице будет лето, все время, сколько себя помню, выпускные проводились на свежем воздухе, теперь же детей загонят в вечно сырое, темное здание» - возмущался один из родителей в соцсети «ВКонтакте» в 2024 году.

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