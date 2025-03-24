В России задумали изменить правила возврата билетов

24.03.2025 | 12:57

Российские транспортные компании изучают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Инициативу разработал Союз пассажиров. Мера позволит россиянам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки в течение нескольких дней или часов.

Сейчас Минтранс изучает возможность введения инициативы.

Известно, что доля пассажиров, совершающих ошибки при покупке, достигает всего двух-трех процентов. При этом внедрение «периода охлаждения» не повлияет серьезным образом на экономику перевозчиков.

Ранее семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Они приобрели три путевки за 201 тысячу рублей - россияне планировали добраться до Хабаровска на поезде, а оттуда полететь в курортную страну.