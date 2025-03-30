В апреле семьи дважды получат детские пособия

В России в апреле социальные выплаты семьям с детьми переведут дважды. Изменение графика вызвано предстоящими майскими праздниками.
Граждане дважды получат пособия:
- по уходу за ребенком;
- в связи с рождением и воспитанием малыша;
- на ребенка военнослужащего, ушедшего в армию по призыву;
- в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
«Поскольку государственные выходные выпадают на начало мая, СФР перенес дату начисления пособий на апрель. Соответственно, в этом году детские выплаты за март придут в четверг, 3 апреля. Пособия на детей за апрель начислят в среду, 30 апреля», - сообщает издание «Известия».
В нынешнем году в мае граждане будут отдыхать с 1-го по 4-е число - в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 8-го по 11-е число - в связи с Днем Победы.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀