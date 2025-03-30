В апреле семьи дважды получат детские пособия

30.03.2025 | 11:29

В России в апреле социальные выплаты семьям с детьми переведут дважды. Изменение графика вызвано предстоящими майскими праздниками.

Граждане дважды получат пособия:

- по уходу за ребенком;

- в связи с рождением и воспитанием малыша;

- на ребенка военнослужащего, ушедшего в армию по призыву;

- в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

«Поскольку государственные выходные выпадают на начало мая, СФР перенес дату начисления пособий на апрель. Соответственно, в этом году детские выплаты за март придут в четверг, 3 апреля. Пособия на детей за апрель начислят в среду, 30 апреля», - сообщает издание «Известия».

В нынешнем году в мае граждане будут отдыхать с 1-го по 4-е число - в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 8-го по 11-е число - в связи с Днем Победы.