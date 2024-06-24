Сетевое издание|18+|Понедельник|24 июн 2024|16:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Госдуме хотят решить проблему с велокурьерами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России планируют навести порядок с велокурьерами: на стадии разработки или рассмотрения на разных уровнях (местных, федеральном) находится множество законодательных инициатив. Причина тому - резко участившиеся жалобы на доставщиков, которые нарушают правила дорожного движения и гоняют по тротуарам с риском для пешеходов.

«Массово пересаживаться на электровелосипеды курьеры начали примерно в 2023 году - именно тогда ряд компаний, включая крупнейшие сервисы доставки, презентовали свои собственные модели и объявили о том, что намерены массово и централизованно оснащать ими сотрудников», - пишет «Парламентская газета».

Издание изучило технические характеристики модели, обозначенной как «Выбор курьеров»: это 27 кг веса и металлическая рама, способная выдерживать до 120 кг груза. В случае столкновения с пешеходом отделаться царапинами последнему не удастся.

В Госдуме сейчас в работе находятся сразу два законопроекта, цель которых - наведение порядка в этой сфере.

«Во-первых, мы предлагаем ввести ответственность для пользователей так называемых новых средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД. Сейчас законодательство у нас сформировано таким образом, что ее практически не существует. Вернее, она есть, но минимальная, как для пешеходов. Этот законопроект мы уже направили на отзыв в правительство, но ответа пока не получили», - рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Второй законопроект предусматривает обязательное приобретение сотрудниками сервисов доставки гражданской страховки и возмещение ими ущерба, нанесенного третьим лицам.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте