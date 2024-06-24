В Госдуме хотят решить проблему с велокурьерами

24.06.2024 | 11:03

В России планируют навести порядок с велокурьерами: на стадии разработки или рассмотрения на разных уровнях (местных, федеральном) находится множество законодательных инициатив. Причина тому - резко участившиеся жалобы на доставщиков, которые нарушают правила дорожного движения и гоняют по тротуарам с риском для пешеходов.

«Массово пересаживаться на электровелосипеды курьеры начали примерно в 2023 году - именно тогда ряд компаний, включая крупнейшие сервисы доставки, презентовали свои собственные модели и объявили о том, что намерены массово и централизованно оснащать ими сотрудников», - пишет «Парламентская газета».

Издание изучило технические характеристики модели, обозначенной как «Выбор курьеров»: это 27 кг веса и металлическая рама, способная выдерживать до 120 кг груза. В случае столкновения с пешеходом отделаться царапинами последнему не удастся.

В Госдуме сейчас в работе находятся сразу два законопроекта, цель которых - наведение порядка в этой сфере.

«Во-первых, мы предлагаем ввести ответственность для пользователей так называемых новых средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД. Сейчас законодательство у нас сформировано таким образом, что ее практически не существует. Вернее, она есть, но минимальная, как для пешеходов. Этот законопроект мы уже направили на отзыв в правительство, но ответа пока не получили», - рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Второй законопроект предусматривает обязательное приобретение сотрудниками сервисов доставки гражданской страховки и возмещение ими ущерба, нанесенного третьим лицам.