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Общество

В Пензенской области значительно выросла смертность от туберкулеза

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В Пензенской области в 2024 году увеличилась смертность от туберкулеза. Показатель составил 2,3 на 100 000 населения.

В 2023-м смертность от заболевания была 1,7 на 100 000 человек. Такие данные опубликовала клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина.

В регионе отмечается снижение числа пациентов с туберкулезом. Так, общая заболеваемость уменьшилась с 20,3 на 100 000 населения (в 2023-м) до 18,4 (в 2024-м). Показатель распространения инфекции среди детей также пошел вниз: 5,4 - в позапрошлом году, 2,7 - в прошлом.

Медики назвали группы людей, наиболее подверженных риску заражения. Это в первую очередь контактировавшие с больными туберкулезом, беженцы, мигранты, бездомные, заключенные или освободившиеся из колонии.

Также к группе риска отнесли пациентов с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, язвенной болезнью, хроническими заболеваниями мочеполовой системы и людей, находящихся на диализе, перенесших коронавирус, получающих кортикостероидную, лучевую, иммуносупрессивную и цитостатическую терапию.

Ранее сообщалось, что на 1 января 2025 года в Пензенской области в туберкулезной больнице состояли на учете 428 человек. В 2024-м впервые заболевание выявили у 228 человек. При этом каждый четвертый взрослый с туберкулезом легких не проходил флюорографию 2 года и более.

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