В Пензе установили ограждения на трех кладбищах

17.10.2023 | 08:32

На трех пензенских кладбищах- Ахунском, Ново-Западном и Русско-Польском - установлены ограждения.

Электронный аукцион на выполнение работ прошел в августе. Цена контракта составила 1 млн 961 тыс. 700 рублей.

Самые объемные работы необходимо было выполнить в Ахунах, где требовалось установить 174 погонных метра ограждения из оцинкованного профлиста. На улице Захарова планировалось заменить 91 погонный метр забора, на Карпинского - 30.

По условиям договора, все работы необходимо было выполнить до конца года, но МБУ «Служба городских кладбищ» справилось с задачей раньше.

К тому же и план оказался перевыполнен: как сообщили сообщили в городском управлении ЖКХ,общая длина заборов составила 351 метр.

В комментариях к сообщению один из пензенцев попросил коммунальщиков на ограждение Восточного кладбища, особенно со стороны леса.