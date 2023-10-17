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Общество

В Пензе установили ограждения на трех кладбищах

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На трех пензенских кладбищах- Ахунском, Ново-Западном и Русско-Польском - установлены ограждения.

Электронный аукцион на выполнение работ прошел в августе. Цена контракта составила 1 млн 961 тыс. 700 рублей.

Самые объемные работы необходимо было выполнить в Ахунах, где требовалось установить 174 погонных метра ограждения из оцинкованного профлиста. На улице Захарова планировалось заменить 91 погонный метр забора, на Карпинского - 30.

По условиям договора, все работы необходимо было выполнить до конца года, но МБУ «Служба городских кладбищ» справилось с задачей раньше.

К тому же и план оказался перевыполнен: как сообщили сообщили в городском управлении ЖКХ,общая длина заборов составила 351 метр.

В комментариях к сообщению один из пензенцев попросил коммунальщиков на ограждение Восточного кладбища, особенно со стороны леса.

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Источник — фото vk.com/public204701045
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