На пр. Строителей найден образец некачественного ремонта тротуара

31.03.2025 | 09:49

Заплатки на тротуаре на проспекте Строителей в Дальнем Арбекове вызвали негодование у главы Пензы Олега Денисова. Он снял их на видео и выложил в Telegram, чтобы показать, «как делать не надо».

«На 10 метрах тротуара - 4 заплатки! Одной картой делать надо!» - прокомментировал глава Пензы.

Олег Денисов обратился ко всем подрядчикам и ресурсникам с требованием «перестать халтурить», а подчиненным поручил наказать тех, кто так работает.

«В Пензе нет тетрисного асфальта! Управление капитального строительства, ЖКХ, работы не принимать. Только драконовские меры административного воздействия, только штрафы», - подчеркнул он.

Ранее губернатор требовал, чтобы ресурсники не только быстро, но и качественно восстанавливали поврежденное ими дорожное покрытие, и тоже говорил о выставлении максимально возможных штрафов - до миллиона рублей.