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Общество

На пр. Строителей найден образец некачественного ремонта тротуара

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Заплатки на тротуаре на проспекте Строителей в Дальнем Арбекове вызвали негодование у главы Пензы Олега Денисова. Он снял их на видео и выложил в Telegram, чтобы показать, «как делать не надо».

На пр. Строителей найден образец некачественного ремонта тротуара

«На 10 метрах тротуара - 4 заплатки! Одной картой делать надо!» - прокомментировал глава Пензы.

Олег Денисов обратился ко всем подрядчикам и ресурсникам с требованием «перестать халтурить», а подчиненным поручил наказать тех, кто так работает.

«В Пензе нет тетрисного асфальта! Управление капитального строительства, ЖКХ, работы не принимать. Только драконовские меры административного воздействия, только штрафы», - подчеркнул он.

Ранее губернатор требовал, чтобы ресурсники не только быстро, но и качественно восстанавливали поврежденное ими дорожное покрытие, и тоже говорил о выставлении максимально возможных штрафов - до миллиона рублей.

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Источник — фото и видео из тг-канала Олега Денисова
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