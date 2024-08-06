Губернатор пригрозил ресурсникам максимальными штрафами

06.08.2024 | 18:39

Ресурсоснабжающие организации должны оперативно устранять последствия проведенных вскрышных работ, а администрация Пензы - тщательно контролировать этот процесс.

Такое поручение губернатор Олег Мельниченко дал главе города Александру Басенко на совещании в областном правительстве, состоявшемся во вторник, 6 августа.

Руководитель региона потребовал, чтобы ресурсники не только быстро, но и качественно восстанавливали поврежденное ими дорожное покрытие. Для этого следует проводить лабораторно-инструментальный контроль.

«Если качество будет признано неудовлетворительным, будем выставлять максимально возможные штрафы - до миллиона рублей. За состояние наших дорог и благоустройство спрос будет жесточайший», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Накануне Александр Басенко во время объезда города отметил, что провалы на дорожном полотне образуются из-за нарушения ресурсниками технологии асфальтирования и использования дешевых материалов.