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Общество

В Пензе у монумента «Глобус» не будет красивого газона

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Многие пензенцы помнят, каким красивым был газон у монумента «Глобус». Сейчас к такому виду его приводить не станут.

О планах на территорию у «Глобуса» спросил горожанин на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Возможно ли хотя бы в этом году на клумбе вокруг «Глобуса» сделать красивый газон, как это делали когда-то очень давно?» - поинтересовался мужчина.

На вопрос горожанина ответил представитель управления ЖКХ.

«В 2024 году вокруг монумента «Глобус» были высажены кусты сирени. В текущем году дополнительные работы вокруг памятника не запланированы», - сообщили пензенцу.

Арт-объект «Глобус» - один из символов города. В 2023 году его капитально отремонтировали: заменили все элементы, украсили подсветкой, чтобы они были хорошо видны в темное время суток, установили надписи «СССР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

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