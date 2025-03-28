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Общество

В Пензе проводят противопожарную опашку Зари

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В Пензе проводят противопожарную опашку территорий. Начать решили с обновления минерализованных полос в Заре.

В Пензе проводят противопожарную опашку Зари

Опашку организовали по границе населенного пункта и храма во имя святых Царственных страстотерпцев: к ним прилегают участки, где сухая трава может гореть на больших площадях.

К обеду 28 марта обновили 10 км минерализованных полос.

«При наступлении благоприятных погодных условий работа будет продолжена. В общей сложности противопожарным барьером планируется обустроить более 40 километров территорий», - сообщили в администрации Пензы.

Согласно данным портала госзакупок, в 2025-м на опашку потратят 127 749 рублей 87 копеек. Завершить ее должны до 30 апреля.

Пожароопасный сезон в Пензенской области начался 25 марта и продлится до 15 октября.

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Источник — фото администрации Пензы
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