В Пензе запланировали опашку городских границ

25.03.2025 | 17:21

С пятницы, 28 марта, в Пензе приступят к противопожарной опашке, сообщили в городской администрации.

Ее ежегодно организуют на границах областного центра и микрорайонов, рядом с которыми вероятно горение сухой травы на больших площадях, в том числе на территориях, прилегающих к лесу.

Согласно данным с портала госзакупок, в 2025-м на опашку потратят 127 тыс. 749 рублей 87 копеек. Завершить ее должны до 30 апреля.

Пожароопасный сезон в регионе начался 25 марта, он продлится до 15 октября. В Пензе уже зафиксированы случаи горения сухой травы. При сильном ветре огонь распространяется с большой скоростью, площадь пожара быстро растет.

«Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, жилых домов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Эффективный способ борьбы с данным явлением – полный отказ от сжигания сухой растительности и мусора», - отметили в мэрии.

В случае повышения пожарной опасности будет введен соответствующий режим с запретом на разведение костров и все виды работ с использованием открытого огня (исключение - специально отведенные и оборудованные для этого места). За нарушение требований предусмотрены крупные штрафы.