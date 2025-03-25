Сетевое издание|18+|Вторник|25 мар 2025|17:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе запланировали опашку городских границ

Печать
Telegram

С пятницы, 28 марта, в Пензе приступят к противопожарной опашке, сообщили в городской администрации.

Ее ежегодно организуют на границах областного центра и микрорайонов, рядом с которыми вероятно горение сухой травы на больших площадях, в том числе на территориях, прилегающих к лесу.

Согласно данным с портала госзакупок, в 2025-м на опашку потратят 127 тыс. 749 рублей 87 копеек. Завершить ее должны до 30 апреля.

Пожароопасный сезон в регионе начался 25 марта, он продлится до 15 октября. В Пензе уже зафиксированы случаи горения сухой травы. При сильном ветре огонь распространяется с большой скоростью, площадь пожара быстро растет.

«Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, жилых домов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Эффективный способ борьбы с данным явлением – полный отказ от сжигания сухой растительности и мусора», - отметили в мэрии.

В случае повышения пожарной опасности будет введен соответствующий режим с запретом на разведение костров и все виды работ с использованием открытого огня (исключение - специально отведенные и оборудованные для этого места). За нарушение требований предусмотрены крупные штрафы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте