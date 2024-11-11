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Общество

До главы Кузнецка добрались зоозащитники

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В Кузнецке любители животных, прочитав высказывания главы города Сергея Златогорского о собаках, нашли номера его телефонов и позвонили ему, чтобы защитить четвероногих.

«Начали звонить, рассказывать, что они очень добрые, эти собаки, не надо их трогать и так далее. Это доброта за чужой счет. Если вы такие добрые и так их любите, давайте к себе домой их, себе их во двор. Заботьтесь по факту, а не в целом - в общем», - прокомментировал ситуацию глава Кузнецка на планерке в администрации в понедельник, 11 ноября.

Сергей Златогорский отметил, что телефоны звонивших сохранились. «Я их, наверное, буду давать тем, кого собаки покусали. И там подискутируют пускай, значит, кому кого и как надо любить», - заявил глава города.

По его мнению, все собаки должны быть под контролем. Хозяева могут гулять с ними на поводке либо держать их во дворе за забором. Третьего варианта быть не должно.

«Сегодня она добрая, завтра ее где-нибудь кто-то обидел, либо у нее физиологические процессы пошли - и она превратится в недобрую. Опять же есть что-то надо. Сегодня покормили - завтра она голодная. Поэтому доброта должна иметь пределы и разумность», - выразил свое мнение Сергей Златогорский.

В заключение он добавил, что в сводке за прошедшую неделю опять есть сообщения об укушенных собаками, а в суд в таких случаях подают на город. «Вот эту сторону вопроса зоозащитники мимо пропускают. Но телефон мэра найдут и начнут рассказывать, какие все собаки хорошие и добрые», - завершил тему глава Кузнецка.

Ранее сообщалось, что 71-летней кузнечанке, пережившей нападение собаки, выплатят компенсацию морального вреда. Бездомный пес покусал пожилую женщину на улице Дарвина, она 9 дней находилась на стационарном лечении. Городской администрации придется перечислить пострадавшей 30 000 рублей.

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