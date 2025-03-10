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Общество

Маммологи и онкологи ждут пензенцев на прием в день открытых дверей

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В субботу, 15 марта, пензенцев приглашают на день открытых дверей в онкологический диспансер. Желающих обследуют на рак щитовидной железы, кожи и молочных желез.

Чтобы попасть на прием, предварительно следует записаться по номеру 8-937-422-64-54. Звонки принимаются в будни с 13:00 до 14:00.

С собой нужно захватить паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис. При необходимости после приема врач может направить на дополнительные обследования.

«Врачи-онкологи областного онкологического клинического диспансера призывают всех желающих не упустить возможность пройти обследование и позаботиться о своем здоровье. Раннее выявление заболевания значительно увеличивает шансы на успешное лечение», - напомнили в минздраве.

Ранее сообщалось, что для ранней диагностики рака кожи пензенцам предложили пройти дистанционный тест: заполнить электронную форму, а затем направить на почту фото с линейкой около образования. При подозрении на опухолевый процесс пациента пригласят на прием к онкологу.

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