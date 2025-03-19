Закон «О материнском капитале» хотят изменить

19.03.2025 | 21:34

В России собираются изменить закон «О материнском капитале». В частности, предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений на распоряжение сертификатом.

Соответствующий законопроект опубликован в базе Госдумы РФ. Он включен в примерную программу заседаний на конец марта.

Инициатива предполагает сокращение сроков рассмотрения заявления на распоряжение маткапиталом в два раза - до 5 дней. Сейчас вопрос решается в срок до 10 дней.

Также предлагается беззаявительный переход прав на материнский капитал к правопреемникам (отцу, детям в равных долях) в случае прекращения у владельца прав на сертификат из-за смерти, лишения или ограничения родительских прав.

Ранее программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2030 года. Сейчас размер сертификата на первого ребенка составляет более 690 000 рублей. Если семья уже получала выплату, то при рождении второго ей положено еще около 222 000.