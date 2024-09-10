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Общество

В Заре семьям выделили участки, которые невозможно освоить

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Освоение участков в микрорайоне Заря, выделенных многодетным семьям, оказалось невозможным. К наделам нет подъездных путей.

Это выяснил уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин.

В Заре семьям выделили участки, которые невозможно освоить

«Предусмотренные проектом улично-дорожной сети дороги фактически не сформированы, заращены деревьями и кустарниками, что препятствует проезду грузового и легкового автотранспорта», - написал омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Заре семьям выделили участки, которые невозможно освоить

Владельцы участков пожаловались ему, что после дождей сталкиваются с бездорожьем, нет никакой возможности построить дома.

В Заре семьям выделили участки, которые невозможно освоить

Фомин внес рекомендации главе Пензы о восстановлении нарушенных прав граждан. По его мнению, для решения проблемы нужно быстро провести грейдирование, расчистку и обустроить временные дороги. Кроме того, требуется определить конкретные сроки реализации задуманного проекта.

«Вопрос находится на контроле», - добавил омбудсмен.

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Источник — фото со страницы Владимира Фомина во «ВКонтакте»
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