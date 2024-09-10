В Заре семьям выделили участки, которые невозможно освоить

10.09.2024 | 17:03

Освоение участков в микрорайоне Заря, выделенных многодетным семьям, оказалось невозможным. К наделам нет подъездных путей.

Это выяснил уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин.

«Предусмотренные проектом улично-дорожной сети дороги фактически не сформированы, заращены деревьями и кустарниками, что препятствует проезду грузового и легкового автотранспорта», - написал омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Владельцы участков пожаловались ему, что после дождей сталкиваются с бездорожьем, нет никакой возможности построить дома.

Фомин внес рекомендации главе Пензы о восстановлении нарушенных прав граждан. По его мнению, для решения проблемы нужно быстро провести грейдирование, расчистку и обустроить временные дороги. Кроме того, требуется определить конкретные сроки реализации задуманного проекта.

«Вопрос находится на контроле», - добавил омбудсмен.