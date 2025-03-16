В Пензе собираются усилить борьбу с любителями парковаться на газонах

16.03.2025 | 13:58

В Пензе в 2024 году за парковку на газоне составили более 10 000 протоколов. Сумма штрафов за нарушение превысила 5 млн рублей.

Такие данные привел в своем телеграм-канале председатель Пензенской гордумы Денис Соболев, отвечая на вопрос горожанина о том, почему результаты борьбы с любителями парковаться в запрещенных местах, по его мнению, не видны.

«Денис Юрьевич, пока часть жителей приступает к уборке города, другая часть развозит грязь на колесах своих авто, паркуясь на том, что раньше называлось газоном, и проезжая по тротуарам. Пройти невозможно! Вы говорили в том числе и про наполнение бюджета. Почему тогда не работают эвакуаторы и не начисляют штрафы в бюджет города за такие грубейшие нарушения?» - поинтересовался пензенец.

Соболев возразил, что районные администрации активно борются с нарушителями и работу в этом направлении хотят сделать еще более эффективной.

Ранее у властей было две проблемы, которые осложняли процесс.

«Первая: нарушения фиксируются с помощью специального планшета, просто на телефон сфотографировать не получится. Такой планшет был один на весь город и районы использовали его по очереди, фактически один день в неделю на район. Сейчас закупаем еще 3 планшета, чтобы у каждого района был свой.

И вторая: чтобы выписать штраф нужны данные транспортного средства и его владельца, у администрации этих данных нет, нужно обращаться в правоохранительные органы, это время. Чтобы ускорить этот процесс закуплено специальное программное обеспечение, которое позволит автоматически подгружать данные ТС и его владельца при составлении протокола», - указал Денис Соболев.

Он выразил уверенность, что в этом году к ответственности удастся привлечь еще больше водителей, и добавил: в борьбе с нарушителями правил парковки важна и позиция граждан.

«Должна быть четкая общественная реакция на подобные факты», - написал Соболев.