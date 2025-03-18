Отсутствие педиатра в Монтажном: виновного наказали

18.03.2025 | 18:41

После многочисленных жалоб населения и вмешательства прокуратуры в поселке Монтажном все-таки появился участковый педиатр.

Более 300 маленьких пензенцев остались без доктора в конце января 2025 года. Ранее их принимали в учреждении на Ушакова, 2 (филиал детской поликлиники № 4), но после того как врач ушла в декретный отпуск, родителям пришлось возить заболевших на Светлую, 1 (Согласие). Положение усугублялось нестабильной работой маршрута № 12.

«У меня трое детей несовершеннолетних, дети болеют часто, вызываем врача, врач приезжает, а на следующий день - прием или на прогревание нужно ехать на Шуист с пересадкой. На прошлой неделе я с трехлетним ребенком мерзла на остановке, пока ждали маршрутку, чтобы добраться до поликлиники и обратно домой. Это немыслимо! Неужели нельзя выделить нам врача, чтобы принимать 3 раза в неделю? Поверьте, у нас в поселке немало детей, и одному врачу удобнее приехать к нам, нежели нам - с пересадкой в мороз, с отвратительным, несоблюдающимся графиком маршрута № 12!» - пожаловалась пензячка в начале февраля.

Тогда в минздраве сослались на дефицит кадров и переполненность участков, из-за чего выделить врача для выездных приемов оказалось невозможно.

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку, в ходе которой подтвердилось, что в поликлиническом отделении, к которому прикреплены 308 детей, в нарушение закона с 21 января отсутствовал участковый педиатр.

«Прокурор района внес главному врачу ГБУЗ «Городская детская поликлиника» представление, которое рассмотрено и удовлетворено, с 14.02.2025 в поликлиническое отделение детской поликлиники № 4 назначен врач-педиатр. За непринятие должных мер к своевременному замещению должности медицинского работника виновное лицо учреждения здравоохранения привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.